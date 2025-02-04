iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Сиренко начал лагерь перед первым боем года

Украинский тяжеловес объявил о старте подготовки к следующему поединку.
Сегодня, 14:18
Владислав Сиренко / Instagram
Владислав Сиренко / Instagram

Владислав Сиренко приступил к тренировкам в Турции. Подготовительный лагерь продлится месяц, сообщил сам украинец в Instagram.

29-летний боксер будет работать в режиме двухразовых тренировок. Затем к нему присоединится команда. Следующий соперник Сиренко пока не определился.

"Это время полной концентрации, работы над собой и усовершенствования каждого аспекта подготовки. Интенсивные нагрузки, тактические отработки, физическая выносливость – все имеет значение, когда речь идет о выходе в ринг в лучшей форме", – написал спортсмен.

К слову, ранее Красюк оценил вероятность боя Усика против Кличко-младшего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Сиренко

Статьи по теме

Сиренко получил соперника на ближайший бой Сиренко получил соперника на ближайший бой
Сиренко выбрал себе приоритетного соперника между двух жертв Усика Сиренко выбрал себе приоритетного соперника между двух жертв Усика
Сиренко назвал точную дату своего следующего боя Сиренко назвал точную дату своего следующего боя
Сиренко начал сотрудничество с Queensberry Promotions Сиренко начал сотрудничество с Queensberry Promotions
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

НБА15:28
Никто не застрахован: MVP НБА отреагировал на обмен Дончича в Лейкерс
Европа15:00
Трабзонспор собрался расширить колонию украинцев звездой Динамо
Другие страны14:50
Роналду признался, хочет ли он сыграть на чемпионате мира-2026
Киберспорт14:20
IEM Katowice 2025: Liquid - Spirit, Eternal Fire - FaZe, матч NaVi за полуфинал турнира
Бокс14:18
Сиренко начал лагерь перед первым боем года
Бокс13:58
Рой Джонс назвал фаворита боя Джошуа – Уайлдер
Европа13:44
Экс-звезда Шахтера на пороге возвращения в АПЛ
Украина13:26
Срна анонсировал новые трансферы Шахтера
Украина13:25
Календарь Динамо: "бело-синие" запланировали спарринги перед возобновлением УПЛ
Украина13:02
Суперлига: Черкасские Мавпы - Киев-Баскет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK