Сиренко начал лагерь перед первым боем года

Украинский тяжеловес объявил о старте подготовки к следующему поединку.

Владислав Сиренко приступил к тренировкам в Турции. Подготовительный лагерь продлится месяц, сообщил сам украинец в Instagram.

29-летний боксер будет работать в режиме двухразовых тренировок. Затем к нему присоединится команда. Следующий соперник Сиренко пока не определился.

"Это время полной концентрации, работы над собой и усовершенствования каждого аспекта подготовки. Интенсивные нагрузки, тактические отработки, физическая выносливость – все имеет значение, когда речь идет о выходе в ринг в лучшей форме", – написал спортсмен.

К слову, ранее Красюк оценил вероятность боя Усика против Кличко-младшего.

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