Гран-при Бахрейна отложили

Старт Гран-при Бахрейна Формулы-1 в Малайзии был отложен из-за сильного ливня, обрушившегося на трассу Сепанг.

Гонка должна была начаться 4 октября, однако незадолго до старта над трассой началась мощная гроза. Из-за большого количества воды на асфальте условия признали небезопасными для проведения заезда.

Медицинский автомобиль FIA проверил состояние трассы и зафиксировал значительные скопления воды. В результате дирекция гонки приняла решение отложить старт.

Перед новым стартом пилоты должны провести новое прогревочное (формировочное) круговое прохождение.

С поул-позиции гонку должен начать Макс Ферстаппен. Рядом с ним расположится пилот Ferrari Льюис Хэмилтон, а третьим стартовать будет лидер чемпионата Кими Антонелли.

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