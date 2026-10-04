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Гран-при Бахрейна отложили

Старт Гран-при Бахрейна Формулы-1 в Малайзии был отложен из-за сильного ливня, обрушившегося на трассу Сепанг.
Сегодня, 10:49       Автор: Сергей Носенко
Мокрая трасса / Getty Images
Мокрая трасса / Getty Images

Гонка должна была начаться 4 октября, однако незадолго до старта над трассой началась мощная гроза. Из-за большого количества воды на асфальте условия признали небезопасными для проведения заезда.

Медицинский автомобиль FIA проверил состояние трассы и зафиксировал значительные скопления воды. В результате дирекция гонки приняла решение отложить старт.

Перед новым стартом пилоты должны провести новое прогревочное (формировочное) круговое прохождение.

С поул-позиции гонку должен начать Макс Ферстаппен. Рядом с ним расположится пилот Ferrari Льюис Хэмилтон, а третьим стартовать будет лидер чемпионата Кими Антонелли.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Формула - 1 стихия

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