Аутсайдер Серии А выбирает между приобретением Довбика и форварда Челси
Миши Батшуайи может помешать украинцу пойти на повышение.
Итальянская Салернитана практически завершила свою трансферную кампанию.
Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, аутсайдер Серии А планирует подписать еще одного форварда.
В клубе остановились на вариантах с Артемом Довбиком и Миши Батшуайи.
Предпочтительным является вариант с бельгийцем, ведь Челси, которому принадлежат права на футболиста с легкостью отпустят его в другой клуб.
Напомним, ранее сообщалось, что интерес к нападающему Днепра-1 возобновил Торино.