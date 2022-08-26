Аутсайдер Серии А выбирает между приобретением Довбика и форварда Челси

Миши Батшуайи может помешать украинцу пойти на повышение.

Итальянская Салернитана практически завершила свою трансферную кампанию.

Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, аутсайдер Серии А планирует подписать еще одного форварда.

В клубе остановились на вариантах с Артемом Довбиком и Миши Батшуайи.

Предпочтительным является вариант с бельгийцем, ведь Челси, которому принадлежат права на футболиста с легкостью отпустят его в другой клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к нападающему Днепра-1 возобновил Торино.