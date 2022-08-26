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Аутсайдер Серии А выбирает между приобретением Довбика и форварда Челси

Миши Батшуайи может помешать украинцу пойти на повышение.
Сегодня, 15:10
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua
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Итальянская Салернитана практически завершила свою трансферную кампанию.

Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, аутсайдер Серии А планирует подписать еще одного форварда.

В клубе остановились на вариантах с Артемом Довбиком и Миши Батшуайи.

Предпочтительным является вариант с бельгийцем, ведь Челси, которому принадлежат права на футболиста с легкостью отпустят его в другой клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к нападающему Днепра-1 возобновил Торино

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Серия А Миши Батшуайи артем довбик Салернитана
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