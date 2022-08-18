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Торино может перехватить Довбика у Салернитаны

Туринский клуб вернулся к идее подписания украинского форварда.
Сегодня, 10:22
Артем Довбик / СК Днепр-1
Артем Довбик / СК Днепр-1
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Торино возобновил интерес к нападающему Днепра-1 и сборной Украины Артему Довбику.

Как сообщает TMW со ссылкой на Tuttosport, туринский клуб предпринял очередную попытку договориться о переходе 25-летнего футболиста, включившись в борьбу за игрока с Салернитаной.

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При этом отмечается, что украинского форварда высоко оценивает главный тренер "быков" Иван Юрич и заинтересован в его трансфере.

Ранее сообщалось, что Довбик близок к переходу в Салернитану, но сделка не будет завершена раньше пятницы, поскольку нападающий еще должен будет сыграть за Днепр-1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа.

В минувшем сезоне Довбик провел в составе Днепра-1 во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 14 голов и сделал пять результативных передач.

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