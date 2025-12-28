Александр Караваев провёл юбилейный матч

Для Александра Караваева матч против Полтавы, который состоялся 1 декабря, стал 450-м на профессиональном уровне.

По информации пресс-службы УПЛ, 33-летний полузащитник провел 453 матча, из которых 235 - в футболке Динамо, 30 - за Севастополь и 188 за Зарю. Еще 50 поединков он сыграл в составе национальной сборной Украины.

Свой первый официальный матч Караваев провел 22 августа 2012 года в составе Севастополя, в игре Кубка Украины против Буковины.

В целом по турнирам у него 289 матчей в чемпионате Украины, 76 - в еврокубках, 35 - в Кубке Украины, 3 - в Суперкубке и 50 - за сборную Украины.

К слову, донецкий Шахтер создаст детскую футбольную академию в Европе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!