iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Александр Караваев провёл юбилейный матч

Покорил гвардейскую отметку в 450 матчей.
Сегодня, 13:17       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Караваев / Getty Images
Александр Караваев / Getty Images

Для Александра Караваева матч против Полтавы, который состоялся 1 декабря, стал 450-м на профессиональном уровне.

По информации пресс-службы УПЛ, 33-летний полузащитник провел 453 матча, из которых 235 - в футболке Динамо, 30 - за Севастополь и 188 за Зарю. Еще 50 поединков он сыграл в составе национальной сборной Украины.

Свой первый официальный матч Караваев провел 22 августа 2012 года в составе Севастополя, в игре Кубка Украины против Буковины.

В целом по турнирам у него 289 матчей в чемпионате Украины, 76 - в еврокубках, 35 - в Кубке Украины, 3 - в Суперкубке и 50 - за сборную Украины.

К слову, донецкий Шахтер создаст детскую футбольную академию в Европе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Караваев

Статьи по теме

"Понимал, что могу еще многое дать": Караваев высказался о возвращении в сборную Украины "Понимал, что могу еще многое дать": Караваев высказался о возвращении в сборную Украины
Караваев считает, что Динамо не заслужило поражения против ЛНЗ, Пихаленок - наоборот Караваев считает, что Динамо не заслужило поражения против ЛНЗ, Пихаленок - наоборот
"Все от этого выиграют": Караваев назвал игрока, которого Динамо уже стоит продать "Все от этого выиграют": Караваев назвал игрока, которого Динамо уже стоит продать
"Останется на всю жизнь": Караваев выбрал главный момент сезона Динамо "Останется на всю жизнь": Караваев выбрал главный момент сезона Динамо

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Бокс13:40
Бокс: расписание боев
Бокс13:38
Иноуэ назвал потенциального соперника после успешной защиты звания абсолюта
Украина13:17
Александр Караваев провёл юбилейный матч
Европа12:52
Тренер Эвертона сделал заявление о будущем Миколенко
Европа12:46
Полузащитник Ман Сити возглавил список по количеству созданных голевых моментов
Европа12:01
Жозе Моуринью проводит параллель. Тренер сравнил Бенфику с пилотом Феррари
Бокс11:23
Деонтей Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика
Европа10:51
Манчестер Юнайтед нацелились на нападающего сборной Мали
Биатлон10:29
Семеренко – о первом личном подиуме: Я верила в себя, они – нет
НБА10:02
Звезда Денвера оформил 16-й трипл-дабл сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK