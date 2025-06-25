"Останется на всю жизнь": Караваев выбрал главный момент сезона Динамо

Украинец Александр Караваев подытожил чемпионский сезон киевского Динамо. Универсальный исполнитель убежден, что титул Премьер-лиги перекрыл неудачи "бело-синих" в других турнирах.

"Я больше положительно оцениваю сезон, потому что выиграли чемпионат. Пожалуй, так должно было случиться, что именно я пошел пробивать пенальти (в финале Кубка Украины – ред.) и не забил. Будем выполнять их, хотя уже не дадут мне пробивать (смеется). Но сделаем выводы, и этот сезон будет другим", – рассказал Караваев.

Отдельно фланговый исполнитель выбрал персональный хайлайт сезона. Забитый мяч в Классическом первого круга УПЛ позволил Динамо уйти от поражения донецкому Шахтеру.

"Не играешь-не играешь, выходишь на 83-й минуте, а на 86-й забиваешь. Конечно, это очень такие положительные эмоции. Тем более принципиальному сопернику. Для меня это останется на всю жизнь", – признался Караваев.

К слову, ветеран Андрей Ярмоленко объяснил мотивы отказа от капитанской повязки.

Мероприятие было организовано при поддержке титульного спонсора Динамо Киев лицензионного букмекера GGBET.

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