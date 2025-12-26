iSport.ua
Шахтер создаст детскую футбольную академию в Европе

Итальянский город Скафати примет первую академию донецкого клуба.
Сегодня, 13:38       Автор: Валентина Чорноштан
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

Шахтер официально объявил об открытии футбольной академии.

Их первая академия будет расположена в Италии, а именно в городе Скафати. Отмечается, что официальное открытие запланировано на 4 января 2026 года.

По сообщению пресс-службы "горняков"", там будут тренироваться мальчики и девочки в возрасте от 3 до 13 лет. Первое занятие будет проведено бесплатно.

Академия обустроена современным футбольным полем и комфортной инфраструктурой, что позволяет проводить тренировки для детей в безопасных и удобных условиях.

Тем временем житомирский клуб из УПЛ объявил о подписании игрока сборной Косово.

