ФИА обсуждает с Эрдоганом возвращение Гран-при Турции в календарь Формулы 1

Этап в Стамбуле может снова стать частью "королевских гонок".

Гран-при Турции претендует на то, чтобы получить место в будущем календаре Формулы 1 сообщает Motorsport.

По информации источника, несколькими днями ранее президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем провел беседу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о потенциальном возвращении гонки в Стамбуле.

Гран-при Турции проводился на трассе Истанбул Парк с 2005 по 2011 год, после чего возвращался в 2020 и 2021 годах, чтобы заполнить место в календаре, который пострадал от пандемии коронавируса.

Желание ФИА вернуть Турцию в календарь Ф1 вызвано стремлением владельцев Истанбул Парк заключить новый гоночный контракт.

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Срок действия договора с нынешними арендаторами "Интерсити" истек, и Генеральная дирекция фондов объявила новый тендер.

Ранее стало мзвестно, что президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем находится под следствием из-за потенциального вмешательства в результаты Гран-при прошлого сезона.

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