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Президент ФИА попал под расследование из-за возможного влияния на результат Гран-при

Возможно, что Мохаммед Бен Сулайем стоял за отменой штрафа Фернандо Алонсо, который мог лишиться подиума.
Сегодня, 08:55
Мохаммед Бен Сулайем / Getty Images
Мохаммед Бен Сулайем / Getty Images

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем находится под следствием Федерации по обвинению в попытке вмешаться в результат Гран-при Формулы 1, сообщает Motorsport.

По информации источника, речь идет о Гран-при Саудовской Аравии 2023 года. Дело связано с пилотом Астон Мартин Фернандо Алонсо.

Испанец финишировал третьим, однако после заезда он получил 10-секундный штраф, так как он неправильно отбыл свой первый 5-секундный штраф по ходу гонки. После протеста со стороны команды, штраф был отменен, а Алонсо вернули третье место.

Сообщается, что за решением отменить штраф мог стоять Бен Сулайем, который якобы позвонил шейху Абдулле Бен Хамасу бин Исе Аль Халифе, вице-президенту ФИА по спорту в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и его близкому соратнику, который присутствовал на гонке.

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Этот вопрос расследуется комитетом по этике ФИА. В то время не было никаких предположений, что на изменение взглядов стюардов мог повлиять кто-то со стороны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА Фернандо Алонсо Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии мохаммед Бен Сулайем

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