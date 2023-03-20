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Автоспорт

Алонсо вернули третье место на Гран-при Саудовской Аравии

Представители Астон Мартина сумели доказать стюардам, что механики никак не взаимодействовали с болидом испанца.
Сегодня, 00:36
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Фернандо Алонсо финишировал третьим на Гран-при Саудовской Аравии, однако из-за штрафа, который стюарды выписали ему уже после гонки, он потерял свой подиум.

После данного решения представители Астон Мартина посетили стюардов, чтобы обсудить ситуацию. Основное внимание было уделено касанию домкрата. При этом в правилах прямо не указано, что механики не могут трогать болид (это лишь подразумевается).

В статье 54.4 c Спортивного регламента Формулы 1 говорится: "Пока болид стоит на пит-лейн в результате наложения штрафа в соответствии со статьями 54.3 a или 54.3 b, с ним нельзя проводить какие-либо работы до тех пор, пока болид не отстоит все время наказания".

Руководитель команды Майк Крак заявил, что его подопечные не нарушали правил, так как они ничего не делали с болидом, пока не прошло пять секунд.

Как сообщает официальный сайт Ф1, британский коллектив смог убедить стюардов, что Алонсо полностью отбыл наказание, а механики никак не взаимодействовали с болидом. В итоге испанцу отменили штраф и вернули третье место.

Источник: Formula 1/formula1.com

Это также значит, что Джордж Расселл (Мерседес) будет вынужден вернуть Алонсо трофей, который тот сам получил уже после того, как его вручили пилоту Астон Мартина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии

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