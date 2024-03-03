Хорнер обвиняет отца Ферстаппена в недавнем скандале в Ред Булл

Недавний скандал при участии руководителя Ред Булл Кристиана Хорнера вновь набирает обороты.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на окружение британца, Хорнер считает, что этот скандал был организован отцом Макса Ферстаппена Йосом.

Однако нидерландец опроверг эти домыслы, заявив, что в этом нет никакого смысла.

"Это не имело бы смысла. Зачем мне это делать, если у Макса здесь все так хорошо?", - ответил Йос.

По информации источника, в пятницу, 1 марта, Ферстаппен-старший устроил большой скандал в офисе руководителя команды. В результате конфликта Йос ушел из кабинета, после чего вернулся и неохотно пожал руку своему оппоненту.

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Косвенно подтверждают причастность Ферстаппена-старшего к скандалу его недавние высказывания, в которых он намекает на то, что Ред Булл следует уволить Хорнера.

"Есть напряжение, пока он остается на своем месте. Команда под угрозой распада. Так дальше продолжаться не может. Все взорвется. Он строит из себя жертву, хотя сам создал проблемы", - заявил Йос Ферстаппен.

Напомним, что конфликт Кристиан Хорнера и Йоса Ферстаппена потенциально может привести к тому, что Макс Ферстаппен перейдет в Мерседес.

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