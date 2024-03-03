Ферстаппен може покинути Ред Булл
Макс Ферстаппен может оказаться в Мерседес в 2025 году.
По крайней мере, об этом сейчас пишет вся западная пресса. Причиной тому послужила встреча Йоса Ферстаппена с Тото Вольффом.
Напомним, что отец Макса не общался с руководителем Мерседес с 2021 года, после столкновения Ферстаппена с Хэмилтоном.
Сообщается, что Йос в ярости из-за того, что Ред Булл оставили Кристиана Хорнера руководителем команды, потому, вероятно, он может убедить сына сменить команду.
После встречи журналисты пообщались с Вольффом, и на вопрос, перейдет ли Макс в Мерседес тот ответил: "Все возможно".
Напомним, ранее Макс Ферстаппен сравнялся по количеству Больших шлемов с Михаэлем Шумехером.
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