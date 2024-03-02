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Автоспорт

Ферстаппен сравнялся с Шумахером и Аскари по количеству Больших шлемов

И если ничего не изменится, нидерландец побьет рекорд еще до летнего перерыва.
Сегодня, 21:32
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В Сахире прошла первая гонка сезона Формулы 1 2024 года - Гран-при Бахрейна.

Победителем заезда стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который на протяжении всего гоночного уик-энда был лучшим .

За счет своего успешного выступления трехкратный чемпион мира завоевал уже пятый Большой шлем, сравнявшись по данному показателю с Михаэлем Шумахером и Альберто Аскари, сообщает Autosport.

Это третий результат в истории Формулы 1. Больше БШ заработали лишь Льюис Хэмилтон (6) и Джим Кларк (8).

Для получения Большого шлема пилот должен во время уик-энда выиграть поул, лидировать от старта до финиша, выиграть гонку и установить самый быстрый круг.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всех гоночных этапов Формулы 1 сезона-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Бахрейна Макс Ферстаппен

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