Ферстаппен сравнялся с Шумахером и Аскари по количеству Больших шлемов

В Сахире прошла первая гонка сезона Формулы 1 2024 года - Гран-при Бахрейна.

Победителем заезда стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который на протяжении всего гоночного уик-энда был лучшим .

За счет своего успешного выступления трехкратный чемпион мира завоевал уже пятый Большой шлем, сравнявшись по данному показателю с Михаэлем Шумахером и Альберто Аскари, сообщает Autosport.

GRAND SLAM: 🥇 🏆 ⏱️ 🏁



Max Verstappen takes his 5th career #F1 grand slam of pole, win, fastest lap and leading every lap to join Alberto Ascari and Michael Schumacher 📊



Only Jim Clark (8) and Lewis Hamilton (6) have more 👀 #BahrainGP pic.twitter.com/RtGIGaDFOV