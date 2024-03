Ферстаппен начал сезон-2024 с доминирующей победы на Гран-при Бахрейна

В субботу, 2 марта, стартовал 75-й сезон Формулы 1 - на трассе в Сахире прошел Гран-при Бахрейна.

Дебютную победу в сезоне добыл действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Вместе с ним на подиуме оказался его напарник по команде Серхио Перес. Третье место завоевал представитель Феррари Карлос Сайнс.

Ну что, мы дождались того момента, когда на стартовой решетке гаснут огни светофора, которые отправляют двадцать гонщиков вперед по кольцевой трассе.

Но, к сожалению, все мы прекрасно понимали, что гонка в Сахире с очень высокой долей вероятности завершится одним исходом - победой Макса Ферстаппена. Так оно и произошло.

Хотя на старте Шарль Леклер попытался навязать ему борьбу, но нидерландец и стартовал лучше, и в первом повороте отзащищался от монегаска, после чего, ожидаемо, начал отрываться

А позади произошел контакт: Нико Хюлькенберг, входя в поворот, подбил Лэнса Стролла. В итоге канадца развернуло, а немцу пришлось ехать в боксы на замену переднего антикрыла.

Hulkenberg changes his front wing and returns to the track in P20 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/K7jM8DgJ8P — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

И пока Карлос Сайнс на старте проиграл позицию Серхио Пересу, у Леклера проявились проблемы с темпом. За три круга он проиграл 1,5 с Ферстаппену, а сзади уже поджимал Джордж Расселл.

Долго пилот Феррари сопротивляться не смог - Расселл вышел на второе место.

LAP 3/57



Russell powers past Leclerc and up to second 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/eOiyhxtdRZ — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Вскоре Леклер опустился еще ниже, проиграв позицию Пересу, следом за которым ехал Сайнс.

Perez gets past on the same lap



Leclerc has told his Ferrari team he's got "bad oversteer" #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/1iLB8wnLLW — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Именно с напарником по команде монегаск организовал самую яркую и агрессивную защиту.

В какой-то момент могло показаться, что их борьба закончится столкновением. Но гонщики остались профессионалами, а Сайнс прошел Леклера.

LAP 11/57



A stunning moment as the two Ferrari drivers duel down into Turn 1 ⚔️🍿



Leclerc puts up a fight but Sainz squeezes past #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/akeiSbe7N8 — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Немногим ранее Логан Сарджен едва не оформил первый сход сезона. Американец ошибся при входе в поворот и вылетел за пределы трека. Сумев справиться с настройками на руле, Логан вернулся в гонку. Хотя желтые флаги он все же вызвал.

LAP 10/57



"AGGHH!" cries Logan Sargeant after running off



He's got going again but he's now down in last place#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/6GbCzR0jbV — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Вообще сразу у нескольких гонщиков были определенные технические проблемы. Так, Леклер жаловался, что при торможении его болид постоянно уводит вправо.

Источник: скриншот

У Льюиса Хэмилтона были подозрения на поломанное сиденье.

Источник: скриншот

Уильямс последний перешел на рули с экранами - и в первой же гонке у Алекса Албона возникли проблемы с определением настроек.

Источник: скриншот

А у Валттери Боттаса возникла проблема с гайкой на пит-стопе, что стоило ему 50 с и, как итог, всей гонки - финский пилот весь заезд провел в конце пелотона.

LAP 32/57



Oh no! A wheel nut issue at Valtteri Bottas' pit stop has the flying Finn stationary for nearly a minute 😖#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/izX7GBvLr1 — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Источник: скриншот

Но проблемы простых людей не волновали Ферстаппена, который далеко впереди в полном одиночестве мчался к своему идеальному уик-энду.

Внезапно, за 15 кругов до финиша начал оживать болид Леклера, который нашел темп и возможность создать давление на Расселла.

Спустя четыре круга британец не выдержал и ошибся, чем и воспользовался его соперник.

LAP 46/57



Leclerc's pressure pays off. Russell locks up and runs wide as he tries to defend



Leclerc's up to P4 behind his team mate Sainz in P3#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/7zeooHZUeB — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Ближе к концу заезда Сайнс начал намекать на возможную борьбу с Пересом, но, к сожалению, ничего подобного не произошло. Между тем, позади произошла странная ситуация.

Юки Цунода вел борьбу с Кевином Магнуссеном за 12-е место. И тут японца внезапно попросили пропустить вперед Даниэля Риккардо.

Юки не мог поверить в то, что услышал, но все же исполнил командный приказ, отвешивая при этом саркастичные ответы.

Источник: скриншот

Он, конечно же, хотел вернуть себе позицию, говоря гоночному инженеру, что Риккардо не справляется, но в итоге Юки закончил заезд за своим напарником. В РБ, может быть, назревает конфликт.

Источник: скриншот

Макс Ферстаппен провел идеальный уик-энд, выиграв квалификацию, выиграв гонку, пролидировав на каждом круге и организовав самый быстрый круг. С учетом прошлого сезона он завоевал восьмую победу подряд и теперь претендует на то, чтобы побить свой собственный рекорд по серии побед.

Гонщиком дня болельщики признали Карлоса Сайнса, который дважды за гонку прошел Шарля Леклера, и финишировал на подиуме.

Источник: Formula 1/formula1.com

Приятно удивил Чжоу Гуаньюй, который практически весь Гран-при провел в середине пелотона и в итоге финишировал 11-м. Также здорово выступил Кевин Магнуссен, а вот Альпин, ожидаемо, оказались медленными.

Итоговая классификация

Источник: Formula 1/formula1.com

На следующей неделе состоится Гран-при Саудовской Аравии. Этот этап повторит график Бахрейна, то есть, гонка пройдет в субботу.

