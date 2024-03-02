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Автоспорт

Ферстаппен - о Гран-при Бахрейна: Лучше и быть не могло

Нидерландец подвел итоги своего идеального уик-энда в Сахире.
Вчера, 23:43
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Новый сезон Формулы 1 стартовал в Сахире, где пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна, не испытав никаких трудностей.

После заезда трехкратный чемпион мира поделился мыслями о том, как в целом прошла для него гонка, в которой он лидировал на каждом круге.

"Это невероятно. Думаю, сегодняшний день прошел даже лучше, чем ожидалось. Машиной было действительно приятно управлять, на каждом составе шин у нас была хорошая скорость", - цитирует Макса официальный сайт Формулы 1.

"Сегодня было очень приятно водить машину, мы действительно избежали неприятностей, и это отличное начало года – лучше и быть не могло. Всегда особенно приятно проводить такие дни, потому что они случаются не так часто. Все идет идеально, ты един с машиной, и все просто великолепно".

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Напомним, что по итогам этапа в Бахрейне Макс Ферстаппен стал обладателем пятого Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером и Альберто Аскари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Бахрейна Макс Ферстаппен

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