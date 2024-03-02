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Вольфф: К сожалению, Ред Булл способен выиграть все гонки сезона

По мнению руководителя Мерседес, нас ждет очень скучный сезон.
Сегодня, 20:48
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Бахрейна.

Напомним, победителем первой гонки сезона стал Макс Ферстаппен, Мерседесы финишировали на пятом и седьмом местах.

Вольфф признал, что Ред Булл сейчас вне досягаемости и, вероятно, сможет выиграть все гонки сезона. А Мерседес сейчас должен конкурировать с Феррари и Макларен.

"Думаю, Макс был не просто в другой лиге, он был в другой галактике. У него была необыкновенная скорость.

Но что касается остальных, мы увидели разницу между обеими Феррари, и я считаю, что Феррари, Макларен и Мерседес, вероятно, схожи по темпу. Нам просто нужно сосредоточиться на себе, разобраться с нашими главными пробелами – и если мы сможем лучше со всем справиться, то опередим их.

К сожалению, Ред Булл способен выиграть все гонки сезона. Нужно признать, что у Ферстаппена очень сильный темп", – приводит слова Вольффа RacingNews365.

С результатами Гран-при Бахрейна вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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