Гран-при Бахрейна: расписание и результаты

В Сахире пройдет первый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2024 году состоится 75-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2024 пройдет с 29 февраля марта (этап в Бахрейне) по 8 декабря (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (3 титула).

Трасса и статистика

Гран-при Бахрейна начал проводиться при поддержке национального аэроперевозчика государства Бахрейн и султаната Оман Gulf Air.

Дебютная гонка прошла в 2004 году, а ее победителем стал легендарный пилот Феррари Михаэль Шумахер. Заезд проводится на Международном автодроме Бахрейна в Сахире.

Конфигурация Международного автодрома Бахрейна

Начиная с 2004 года, этап покидал календарь Формулы 1 лишь один раз: в 2011 году Гран-при был отменен из-за нестабильной ситуации в стране на тот момент. Однако уже в следующем же году "королева автоспорта" вернулась в Сахир.

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Льюис Хэмилтон (5 побед), а рекордсменом среди команд является Феррари (7).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 57 кругов (308 238 м). Длина одного круга составляет 5 412 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Бахрейна-2024

Четверг, 29 февраля

13:30 - первая практика

17:00 - вторая практика

Пятница, 1 марта

14:30 - третья практика

18:00 - квалификация

Суббота, 2 марта

17:00 - Гран-при Бахрейна

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