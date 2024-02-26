Гран-при Бахрейна: расписание и результаты
В 2024 году состоится 75-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.
Сезон-2024 пройдет с 29 февраля марта (этап в Бахрейне) по 8 декабря (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.
На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (3 титула).
Трасса и статистика
Гран-при Бахрейна начал проводиться при поддержке национального аэроперевозчика государства Бахрейн и султаната Оман Gulf Air.
Дебютная гонка прошла в 2004 году, а ее победителем стал легендарный пилот Феррари Михаэль Шумахер. Заезд проводится на Международном автодроме Бахрейна в Сахире.
Начиная с 2004 года, этап покидал календарь Формулы 1 лишь один раз: в 2011 году Гран-при был отменен из-за нестабильной ситуации в стране на тот момент. Однако уже в следующем же году "королева автоспорта" вернулась в Сахир.
Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Льюис Хэмилтон (5 побед), а рекордсменом среди команд является Феррари (7).
За гонку пилоты проходят дистанцию в 57 кругов (308 238 м). Длина одного круга составляет 5 412 м.
Расписание и результаты заездов Гран-при Бахрейна-2024
Четверг, 29 февраля
- 13:30 - первая практика
- 17:00 - вторая практика
Пятница, 1 марта
- 14:30 - третья практика
- 18:00 - квалификация
Суббота, 2 марта
- 17:00 - Гран-при Бахрейна
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