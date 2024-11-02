Борнмут - Манчестер Сити 2:1: обзор матча и результат игры 02.11.2024

В субботу, 2 ноября, на Виталити Стэдиум состоялся матч десятого тура Английской Премьер-лиги, в котором Борнмут принимал Манчестер Сити.

Как и всегда, Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишен". И в этой игре ему нужно было сдерживать лучшего бомбардира чемпионата в лице Эрлинга Холанда.

Но, как оказалось, обороне гостей тоже нужно было пристально следить за игроками соперника, с чем они не справились.

Уже на 9-й минуте команда Андони Ираолы вышла вперед после точного удара под штангу в исполнении Антуана Семенио. А в середине второго тайма Эванилсон удвоил преимущество хозяев поля.

Источник: Getty Images

Спустя пару минут Маркус Тавернье мог сделать счет неприличным, но его удар на себя приняла штанга.

И лишь за восемь минут до конца основного времени команда из Манчестера сумела отыграть один мяч усилиями Йошко Гвардиола.

За оставшееся время подопечные Пепа Гвардиолы создали еще несколько хороших моментов, чтобы избежать поражения, но им не удалось этого сделать.

Борнмут победил со счетом 2:1 и тем самым нанес Манчестер Сити первое поражение в чемпионате Англии. Команда Забарного теперь идет восьмой, заработав 15 очков. А Сити отстает на два очка от Ливерпуля, лидера АПЛ.

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Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити десятого тура АПЛ

Борнмут - Манчестер Сити 2:1

Голы: Семенио, 9, Эванилсон, 64 - Гвардиол, 82.

Ожидаемые голы (xG): 1.77 - 1.80

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 12 - 19

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 10 - 6

Борнмут: Траверс - Смит, Забарный, Сенеси, Керкез - Кук, Кристи (Адамс, 68), Семенио, Клюйверт (Брукс, 78), Тавернье (Хейсен, 90) - Эванилсон (Унал, 78).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аканджи, Аке (Льюис, 74), Гвардиол - Ковачич, Фоден, Силва, Гюндоган (Доку, 86), Нунес - Холанд.

Предупреждения: Кристи, Адамс - Уокер.

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