iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Борнмут - Манчестер Сити 2:1: обзор матча и результат игры 02.11.2024

"Горожане" сделали подарок Ливерпулю, который вырвался в лидеры чемпионата Англии.
Сегодня, 19:01
Фил Фоден и Илья Заабарный / Getty Images
Фил Фоден и Илья Заабарный / Getty Images

В субботу, 2 ноября, на Виталити Стэдиум состоялся матч десятого тура Английской Премьер-лиги, в котором Борнмут принимал Манчестер Сити.

Как и всегда, Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишен". И в этой игре ему нужно было сдерживать лучшего бомбардира чемпионата в лице Эрлинга Холанда.

Но, как оказалось, обороне гостей тоже нужно было пристально следить за игроками соперника, с чем они не справились.

Уже на 9-й минуте команда Андони Ираолы вышла вперед после точного удара под штангу в исполнении  Антуана Семенио. А в середине второго тайма Эванилсон удвоил преимущество хозяев поля.

Источник: Getty Images

Спустя пару минут Маркус Тавернье мог сделать счет неприличным, но его удар на себя приняла штанга.

И лишь за восемь минут до конца основного времени команда из Манчестера сумела отыграть один мяч усилиями Йошко Гвардиола.

За оставшееся время подопечные Пепа Гвардиолы создали еще несколько хороших моментов, чтобы избежать поражения, но им не удалось этого сделать.

Борнмут победил со счетом 2:1 и тем самым нанес Манчестер Сити первое поражение в чемпионате Англии. Команда Забарного теперь идет восьмой, заработав 15 очков. А Сити отстает на два очка от Ливерпуля, лидера АПЛ.

Читай также: Арсенал с Зинченко сенсационно проиграл Ньюкаслу

Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити десятого тура АПЛ

Борнмут - Манчестер Сити 2:1
Голы: Семенио, 9, Эванилсон, 64 - Гвардиол, 82.

Ожидаемые голы (xG): 1.77 - 1.80
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 12 - 19
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 10 - 6

Борнмут: Траверс - Смит, Забарный, Сенеси, Керкез - Кук, Кристи (Адамс, 68), Семенио, Клюйверт (Брукс, 78), Тавернье (Хейсен, 90) - Эванилсон (Унал, 78).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аканджи, Аке (Льюис, 74), Гвардиол - Ковачич, Фоден, Силва, Гюндоган (Доку, 86), Нунес - Холанд.

Предупреждения: Кристи, Адамс - Уокер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Манчестер Сити АПЛ Илья Забарный

Статьи по теме

Ливерпуль благодаря стремительному камбэку победил Брайтон Ливерпуль благодаря стремительному камбэку победил Брайтон
Известный певец посетил матч Ман Сити и Борнмута Известный певец посетил матч Ман Сити и Борнмута
АПЛ объявила претендентов на звание игрока и тренера октября АПЛ объявила претендентов на звание игрока и тренера октября
Ответственная роль: Неймар стал приглашенной звездой на Финале теннисного сезона Ответственная роль: Неймар стал приглашенной звездой на Финале теннисного сезона
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Теннис21:10
Ответственная роль: Неймар стал приглашенной звездой на Финале теннисного сезона
Европа21:08
Ювентус спокойно разобрался с середняком Серии А на выезде
Европа20:26
Экс-игрок Реала хочет покинуть аутсайдера Ла Лиги всего через несколько месяцев после перехода
Украина20:08
УПЛ: Карпаты разгромили Левый Берег, Шахтер справился с Черноморцем
Украина20:02
Шахтер добыл непростую победу над Черноморцем
Европа19:52
Легенда Реала разорвал контракт с нынешним клубом из-за ссоры с тренером
Формула 119:30
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 119:29
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 119:28
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл спринт, Ферстаппена оштрафовали
Формула 119:24
Ферстаппен потерял третье место в спринте из-за штрафа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK