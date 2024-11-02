Ньюкасл - Арсенал 1:0 результат и обзор матча АПЛ

Лондонцы потеряли важные очки в борьбе за чемпионство.

В рамках десятого тура чемпионата Англии Ньюкасл на своем поле принимал Арсенал.

Судьбу поединка решил один гол, который был забит на старте матча.

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Лидер Ньюкасла Исак забил лондонца, воспользовавшись пасом Гордона.

В составе Арсенала отыграл украинский футболист Александр Зинченко, который вышел на поле со скамейке запасных во втором тайме.

Статистика матча Ньюкасл - Арсенал в АПЛ

Ньюкасл - Арсенал 1:0

Гол: Исак, 12

Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 1.11

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 4 - 6

Фолы: 16 - 17

Ньюкасл Юнайтед: Поуп - Ливраменто, Шер, Берн, Холл - Лонгстафф, Гимараэс (Келли, 90), Уиллок (Тонали, 65) - Гордон (Барнс, 84), Исак, Жоэлинтон

Арсенал: Рая - Парти (Жоржиньо, 86), Салиба, Магальяэс, Тимбер - Сака, Мерино (Зинченко, 61), Райс, Мартинелли (Нванери, 62) - Гаверц, Троссар

Предупреждения: Лонгстафф, Уиллок, Тонали, Поуп - Мерино, Тимбер, Жоржиньо

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