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Челси с Мудриком вылетел из Кубка лиги от Ньюкасла, Арсенал с Зинченко разгромно выиграл

Лондонские команды украинцев завершили свои матчи 1/8 финала турнира с противоположными результатами.
Вчера, 23:45
Челси проиграл Ньюкаслу / Getty Images
Челси проиграл Ньюкаслу / Getty Images

В среду, 30 октября, были сыграны матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл принимал на своем поле Челси и сумел выбить лондонскую команду из розыгрыша турнира, одержав победу со счетом 2:0.

"Сороки" сделали результат за три минуты в середине первого тайма. Сначала на 23-й минуте Александер Исак точно пробил с линии штрафной в левый нижний угол, а вскоре Аксель Дисаси отправил мяч в собственные ворота и удвоил преимущество хозяев. До финального свистка "синие" не сумели отквитать хотя бы один мяч.

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Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Источник: Getty Images

Статистика матча Ньюкасл - Челси 1/8 финала Кубка лиги

Ньюкасл - Челси 2:0

Голы: Исак, 23, Дисаси, 26 (аг)

Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 8 - 18
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 1 - 9
Фолы: 14 - 15

Ньюкасл: Поуп - Крафт, Шер, Келли, Холл (Ливраменто, 73) - Тонали (Майли, 90+2), Лонгстафф, Уиллок (Гимараэс, 63) - Гордон (Берн, 73), Исак (Осула, 63), Жоэлинтон

Челси: Йоргенсен - Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиль, Кукурелья - Вейга, Фернандес - Дьюсбери-Холл (Мадуэке, 57), Феликс, Мудрик - Нкунку

Предупреждения: Шер, Лонгстафф, Бадиашиль, Гордон, Поуп, Феликс.

Еще одна лондонская команда Арсенал в гостях разобралась с представителем нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа Престоном.

Подопечные Микеля Артеты уверенно прошли в четвертьфинал Кубка лиги, разгромив соперника со счетом 3:0. После первого тайма "канониры" вели с преимуществом в два мяча после точных ударов Габриэла Жезуса и Итана Нванери, а во второй половине встречи Кай Хаверц отправил третий мяч в ворота оппонентов.

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Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко вернулся после травмы и вышел на матч в стартовом составе, отыграв 62 минуты.

Источник: Getty Images

Статистика матча Престон - Арсенал 1/8 финала Кубка лиги

Престон - Арсенал 0:3

Голы: Жезус, 24, Нванери, 33, Хаверц, 57

Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 7 - 20
Удары в створ: 2 - 11
Угловые: 1 - 6
Фолы: 13 - 4

Престон: Вудмен - Хьюз (Бест, 68), Линдсей (Стори, 77), Ватмо, Кеслер-Гейден (Поттс, 60) - Лэндсон, Тордарсон - Баулер (Фрекьер-Енсен, 59), Оккельс, Холмс - Гринвуд (Риис Якобсен, 60)

Арсенал: Сетфорд - Зинченко (Льюис-Скелли, 62), Кивер, Салиба, Тимбер (Партей, 46) - Мерино (Хаверц, 46), Жоржиньо, Нванери (Гевен, 81) - Мартинелли (Сака, 62), Габриэл Жезус, Стерлинг

Предупреждения: Кеслер-Гейден, Хьюз, Тордарсон, Фрекьер-Енсен.

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