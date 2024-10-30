Брентфорд без Ярмолюка прошел в следующий раунд Кубка Лиги

В рамках 1/8 финала Кубка Лиги Брентфорд встретился с Шеффилд Уэнсдей.

«Пчелы» достаточно уверенно действовали на старте поединка и смогли открыть счет на 11-ой минуте. Автором гола стал Кевин Шаде.

После забитого мяча хозяева продолжали давить на соперника большую часть времени, но удвоить свое преимущество не смогли и это сыграло с ними злую шутку.

На 58-ой минуте «совы» восстановили паритет в счете и ничья на табло продержалась до финального свистка в основное время.

По правилам Кубка Лиги, после ничьи в основное время матча сразу идет серия пенальти, поэтому, через несколько минут команды начали «лотерею».

До 5-го удара команды действовали безошибочно, но попытку Брайана Палмера отразил голкипер Марк Флекен, после этого серия завершилась победой Брентфорда

Брентфорд - Шефилд Уэнсдей 1:1 (серия пенальти - 5:4)

Голы: Шаде, 11 - Гассама, 58

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