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Звезда Баварии может вернуться в АПЛ

На Лероя Сане нацелился принципиальный соперник команды, за которую он когда-то играл.
Сегодня, 11:29
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

Манчестер Юнайтед собирается бюджетно усилить глубину линии атаки.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, манкунианцы могут подписать игрока мюнхенской Баварии Лероя Сане. Трансфер должен состояться на правах свободного агента.

Сане еще не определился со своим будущим, поэтому, возможен как уход из Баварии, так и продление контракта с мюнхенцами, переговоры о чем продолжают вестись.

Отметим, что в прошлом Лерой выступал за принципиального соперника "красных дьяволов" - Манчестер Сити.

Напомним, ранее сообщалось. что новичок Баварии перенес операцию .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария АПЛ Лерой Сане

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