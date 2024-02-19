Форвард клуба АПЛ порвал "кресты" третий раз за пять лет

Саша Калайджич может рассказать, что такое настоящее невезение.

В матче Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт (3:3) произошло событие, которое может серьезно повлиять на карьеру одного футболиста.

На 11-й минуте из-за травмы поединок не смог продолжить форвард "орлов" Саша Калайджич, арендованный у Вулверхэмптона.

Как сообщает Фабрицио Романо, у 26-летнего австрийца диагностировали разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он будет вынужден пропустить примерно 7-8 месяцев.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Калайджич получил данную травму. Начиная с 2019 года, игрок успел порвать "кресты" два раза - это уже третий случай.

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Нынешний сезон Саша Калайджич начинал в Вулверхэмптоне, в составе которого он провел 13 матчей, отличившись тремя голами и одним ассистом.

В январе Айнтрахт арендовал футболиста до конца кампании. Он успел сыграть в шести встречах, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

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