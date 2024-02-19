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Онана - о серии побед: Мы должны продолжать в том же духе, потому что мы ничего не сделали

Гораздо важнее продолжать побеждать.
Сегодня, 15:55
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Голкипер МЮ Андре Онана оценил серию побед своей команды.

Напомним, в последнем туре манкунианцы обыграли Лутон и продлили серию до пяти побед подряд. Это позволило команде тен Хага приблизиться к топ-4 на 5 очков.

Камерунец считает, что команда не делает ничего особенного, и о серии вовсе не стоит думать. Единственное, на чем им стоит сосредоточиться, так это на победах в каждом следующем матче.

"Я считаю, что именно так выигрываются матчи. Вы знаете, что мы должны быть вместе в хорошие и плохие моменты. Мы должны помогать друг другу, даже когда дела идут неважно. Но то, что мы делаем сейчас, очень приятно, и это тот путь, которому мы должны следовать.

Мы должны продолжать в том же духе, потому что мы ничего не сделали. Мы не сделали ничего впечатляющего. Но сейчас мы должны продолжать выигрывать матчи, и это главное. Мы должны стараться побеждать каждого соперника, и особенно в следующем матче – это еще один финал для нас.

Мы играли против сложного соперника, поле маленькое. Они сильны, когда играют дома, и мы ожидали сложной игры. Но, как я всегда говорю, качество налицо. Я рад победам и надеюсь, что мы продолжим в том же духе в этом сезоне", – цитирует клубный сайт своего вратаря.

Ранее также сообщалось, что шансы МЮ подписать защитника Эвертона сильно выросли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: андре онана

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