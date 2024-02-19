Тоттенхэм, вероятнее всего, уступит МЮ возможность купить молодого таланта Эвертона

Тоттенхэм вычеркнул Джарреда Брантуэйта из своего шорт-листа, утверждает teamtalk.

"Шпоры" считались главными претендентами на 21-летнего англичанина, но вряд ли решаться летом отдать за него огромную сумму. Так что это право переход Манчестер Юнайтед.

Брантуэйт мог оказаться в лондонском клубе зимой, но "ириски" захотели солидную компенсацию, и Тоттенхэм предпочел купить Дрэгушина. Теперь у клуба кроме румына, есть еще ван де Вен и Ромеро, и руководство не видит смысла тратить огромные деньги на игрока, который не факт, что будет попадать в старт.

При этом защитник Эвертона считается большим талантом, он быстро пробился в основу "ирисок", доказав, что готов играть на наивысшем уровне. А потому малоевроятно, что после летного трансферного Брантуэйт останется в своем нынешнем клубе.

Ранее также сообщалось, что игрок Ливерпуля выбыл на долгий срок.

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