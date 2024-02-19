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Игрок Ливерпуля из-за травмы выбыл на долгий срок

Жота появится на поле лишь под конец сезона.
Сегодня, 08:51
Диогу Жота / Getty Images
Диогу Жота / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота избежал серьезной травмы и, вероятно, он успеет восстановится к Евро-2024. Об этом сообщает издание Record.

Во время матча АПЛ против Брентфорда (4:1) португальца унесли на носилках из-за предполагаемого повреждения крестообразной связки левого колена.

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По предварительным данным, игрок Ливерпуля и сборной Португалии пропустит около двух месяцев игры, включая финальный матч Кубка английской лиги против Челси 25 февраля.

В текущем сезоне на счету 27-летнего футболиста девять голов и три ассиста в 19-ти матчах АПЛ.

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