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Ключевые игроки Ливерпуля пропустят финал Кубка Лиги против Челси

Трент Александр-Арнольд и Доминик Собослаи не помогут "черным" в ближайших матчах.
Сегодня, 19:59
Доминик Собослаи и Трент Александр-Арнольд / Getty Images
Доминик Собослаи и Трент Александр-Арнольд / Getty Images

Ливерпуль постигли кадровые потери накануне важных поединков в АПЛ и Кубке Лиги.

Как сообщают журналисты приближенные к "красным", Доминик Собослаи и Трент Александр-Арнольд получили рецидивы своих травм в матче против Бернли и теперь не сыграют в ближайшие недели.

Таким образом, и Собослаи, и Трент пропустят следующие несколько туров чемпионата Англии, а также точно не сыграют в финале Кубка Лиги против Челси, который состоится уже 25 февраля.

Отметим, что для мерсисайдцев есть и хорошие новости. Так, к тренировкам вернулись Мохаммед Салах и Коннор Брэдли, который пропускал пару матчей из-за смерти отца и который успешно заменил уже упомянутого Александра-Арнольда, когда тот уже был травмирован, став игроком января в стане Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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