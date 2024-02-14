Ключевые игроки Ливерпуля пропустят финал Кубка Лиги против Челси

Ливерпуль постигли кадровые потери накануне важных поединков в АПЛ и Кубке Лиги.

Как сообщают журналисты приближенные к "красным", Доминик Собослаи и Трент Александр-Арнольд получили рецидивы своих травм в матче против Бернли и теперь не сыграют в ближайшие недели.

Таким образом, и Собослаи, и Трент пропустят следующие несколько туров чемпионата Англии, а также точно не сыграют в финале Кубка Лиги против Челси, который состоится уже 25 февраля.

Отметим, что для мерсисайдцев есть и хорошие новости. Так, к тренировкам вернулись Мохаммед Салах и Коннор Брэдли, который пропускал пару матчей из-за смерти отца и который успешно заменил уже упомянутого Александра-Арнольда, когда тот уже был травмирован, став игроком января в стане Ливерпуля.

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