Экс-тренер сборной Англии попал в больницу
Состояние Роя Ходжсона стабильное.
Рой Ходжсон попал в больницу, сообщает сайт Кристал Пэласа.
Сегодня утром клуб отменил пресс-конференцию из-за того, что Ходжсон почувствовал себя плохо. Далее в течение дня клуб сохроанил молчание.
Лишь вечером "орлы" сообщили, что 76-летний наставник попал в больницу, где с ним работают врач.
Состояние Ходжсона оценивается, как стабильное, нет никаких угроз здоровью.
Ранее также сообщалось, что Бавария пока не будет увольнять Тухеля.
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