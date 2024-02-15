Экс-тренер сборной Англии попал в больницу

Рой Ходжсон попал в больницу, сообщает сайт Кристал Пэласа.

Сегодня утром клуб отменил пресс-конференцию из-за того, что Ходжсон почувствовал себя плохо. Далее в течение дня клуб сохроанил молчание.

Лишь вечером "орлы" сообщили, что 76-летний наставник попал в больницу, где с ним работают врач.

Состояние Ходжсона оценивается, как стабильное, нет никаких угроз здоровью.

Ранее также сообщалось, что Бавария пока не будет увольнять Тухеля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!