Легендарный английский тренер может остаться без работы

Легенда английского тренерского цеха Рой Ходжсон может быть уволен из Кристал Пэлас.

Как сообщает Guardian, руководство "орлов" не удовлетворяют результаты под руководством 76-летнего специалиста и они начали поиски замены для него.

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Главным кандидатом сейчас является валлийский специалист Стив Купер. До декабря прошлого года 44-летний наставник тренировал Ноттингем Форест, но его уволили из-за того, что "лесники" демонстрировали неудачную игру и рисковали упасть в зону вылета из АПЛ.

Детали потенциальной сделки между лондонцами и Купером пока остаются неизвестными.

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