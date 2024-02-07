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Легендарный английский тренер может остаться без работы

Рою Ходжсону ищут замену в Кристал Пэлас.
Вчера, 23:23
Рой Ходжсон
Рой Ходжсон

Легенда английского тренерского цеха Рой Ходжсон может быть уволен из Кристал Пэлас.

Как сообщает Guardian, руководство "орлов" не удовлетворяют результаты под руководством 76-летнего специалиста и они начали поиски замены для него.

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Главным кандидатом сейчас является валлийский специалист Стив Купер. До декабря прошлого года 44-летний наставник тренировал Ноттингем Форест, но его уволили из-за того, что "лесники" демонстрировали неудачную игру и рисковали упасть в зону вылета из АПЛ.

Детали потенциальной сделки между лондонцами и Купером пока остаются неизвестными.

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