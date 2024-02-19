Победитель Лиги Европы возглавил Кристал Пэлас
Недолго Кристал Пэлас оставался без главного тренера после того, как клуб расстался с Роем Ходжсоном.
Согласно официальному сайту "орлов", новым наставником лондонского коллектива стал Оливер Гласнер - 49-летний немец подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26.
Welcome to Palace, Oliver Glasner 🇦🇹🦅— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024
Гласнер уже находится вместе с командой на Гудисон Парк, куда Кристал Пэлас приехал на матч против Эвертона.
Однако немецкий специалист занял место на трибунах, а руководство командой на эту игру принял Падди МакКарти.
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Последним местом работы Оливера Гласнера был Айнтрахт (Франкфурт), вместе с которым он выиграл Лигу Европы в сезоне-2021/22. Однако из-за неутешительных результатов тренер покинул команду прошлым летом.
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