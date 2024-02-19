Победитель Лиги Европы возглавил Кристал Пэлас

Как и ожидалось, Оливер Гласнер сменил Роя Ходжсона на посту главного тренера "орлов".

Недолго Кристал Пэлас оставался без главного тренера после того, как клуб расстался с Роем Ходжсоном.

Согласно официальному сайту "орлов", новым наставником лондонского коллектива стал Оливер Гласнер - 49-летний немец подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26.

Welcome to Palace, Oliver Glasner 🇦🇹🦅 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024

Гласнер уже находится вместе с командой на Гудисон Парк, куда Кристал Пэлас приехал на матч против Эвертона.

Однако немецкий специалист занял место на трибунах, а руководство командой на эту игру принял Падди МакКарти.

Оливер Гласнер (в центре) / Источник: Getty Images

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Последним местом работы Оливера Гласнера был Айнтрахт (Франкфурт), вместе с которым он выиграл Лигу Европы в сезоне-2021/22. Однако из-за неутешительных результатов тренер покинул команду прошлым летом.

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