Шок и восхищение: Гризманн удивил игроков Атлетико новым образом

Не только игрокам, но и фанатам придется привыкать к тому, как француз сейчас выглядит.

Во вторник, 20 февраля, в Милане на Джузеппе Меацца состоится первый матч противостояния 1/8 финала Лиги чемпионом между Интером и Атлетико.

"Матрасники" за день до игры отправились в Италию. И главная звезда клуба Антуан Гризманн невольно сделал все, чтобы поднять настроение своим одноклубникам.

Француз решил изменить привычный образ последних месяцев, выбрив свое лицо. Однако эффект этого "события" был неожиданным.

Игроки Атлетико уже отвыкли видеть форварда без бороды и усов, а потому неудивительно, что они отреагировали так, как отреагировали.

Хосе Мария Хименес не скрывал своего удивления, но он также отметил, что Гризманну такой образ больше к лицу. А Родриго Де Пауль решил проверить рукой, насколько гладко побрился его друг, назвав того ребенком.

Каждый комплимент и действие сопровождались нескрываемым смущением француза.

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Напомним, что недавно Антуан Гризманн признал, что его трансфер в Барселону в 2019 году был ошибкой, из-за которой он потерял любовь и уважение фанатов Атлетико, что он и намерен исправить.

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