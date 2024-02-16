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Гризманн - о трансфере в Барселону: Я совершил ошибку

Француз жалеет о своем решении.
Сегодня, 11:36
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн высказался о своем переходе в Барселону.

По словам футболиста, он ошибся, когда принял решение перебраться в каталонский гранд.

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"Я решил уйти, потому что достиг своего психического предела. Я должен был уйти, а ты всегда думаешь, что снаружи лучше. Через несколько месяцев я понял, что не так счастлив, как в Атлетико. Я совершил ошибку, как и каждый может, но я сделаю все, чтобы болельщики гордились мной", - заявил Гризманн

Отметим, что в текущем сезоне Антуан провел 24 матча, забив 11 голов и отдав 6 ассистов.

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