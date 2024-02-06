Гризманн отправил свою футболку бойфренду известной певицы

Антуан порадовал парня Тэйлор Свифт и по совместительству игроку Канзас-Сити Чифс.

Форвард мадридского Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн отправил свою футболку тайт енду Канзас-Сити Чифс и бойфренду известной американской певицы Тейлор Свифт Трэвису Келсу.

Келс получил подарок с автографом от Антуана накануне предстоящего Супер Боула, где его команда сразится за победу с Сан-Франсиско Фортинайнерс.

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"Cпасибо, я ценю это. Я возьму это себе. Я постараюсь победить для тебя", - сказал Трэвис на видео.

Travis Kelce is sent a personalised shirt by Antoine Griezmann, ahead of the Super Bowl! 🏈 pic.twitter.com/DVY4MHFxVE — Mail Sport (@MailSport) February 6, 2024

Отметим, что Гризманн является фанатом Канзас-Сити Чифс, и, вероятно, персонально Келса уже несколько лет. В 2020 он повторил фирменное празднование американца после гола в ворота Динамо Киев.

Стоит сказать, что Супер Боул пройдет в ночь с 11 на 12 февраля.

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