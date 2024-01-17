iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Всегда вами восхищался": Гризманн обратился к Арагонесу в видео о рекорде Атлетико

Француз записал трогательное видео, в котором пообщался с легендой мадридского клуба.
Сегодня, 16:02
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

В матче полуфинала Суперкубка Испании против Реала (3:5) форвард Атлетико Антуан Гризманн отметился голом, который позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Спустя несколько дней француз в социальных сетях опубликовал видео, где он ночью сидит напротив статуи Луиса Арагонеса возле Цивитас Метрополитано.

Гризманн выдал монолог, обращаясь к Арагонесу, которому ранее и принадлежал бомбардирский рекорд "матрасников".

"Я никогда не предполагал, что у меня будет такой разговор. Я просто обещаю вам, что всегда восхищался вами".

"Когда ты приезжаешь сюда (в Атлетико), все говорят о вас, ваших фразах, ценностях, эмблеме… И фанаты невероятны в том, как они поддерживают наших игроков и как сильно они вас любят".

"Вы, должно быть, поняли, что дух Кальдерона здесь (в Метрополитано), потому что здесь находятся те, кто никогда не терпит неудач".

"Вы уже были легендой, когда играли. Время покажет, буду ли я тоже (легендой). Но я точно знаю, что мы оба будем фанатами Атлетико на всю жизнь".

Ранее стало известно, что Атлетико предложил новый контракт другой легенде клуба, Коке, но со значительным сокращением зарплаты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Луис Арагонес Антуан Гризманн

Статьи по теме

Атлетико предлагает Коке новый контракт с более чем вдвое меньшей зарплатой Атлетико предлагает Коке новый контракт с более чем вдвое меньшей зарплатой
Гризманн прокомментировал свой голевой рекорд за Атлетико Гризманн прокомментировал свой голевой рекорд за Атлетико
Мадридские страсти: Рюдигер ущипнул Морату за сосок в Суперкубке Испании Мадридские страсти: Рюдигер ущипнул Морату за сосок в Суперкубке Испании
Защитник Арсенала может продолжить карьеру в Турции Защитник Арсенала может продолжить карьеру в Турции
Помочь журналистам

Видео

Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол
Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа17:50
Защитник Арсенала может продолжить карьеру в Турции
Европа17:41
У футболистов африканской сборной диагностировали малярию
Европа17:23
Анчелотти оценил игру Винисиуса в недавних матчах
Европа17:10
Мбаппе - об увеличении количества матчей: Мы приближаемся к модели НБА
НБА16:59
Харден: Я бы хотел завершить карьеру в составе Клипперс
Европа16:54
Хави рассказал, когда уйдет из Барселоны
Украина16:33
Полесье усилилось воспитанником Арсенала
Украина16:30
Трансферы УПЛ: Юрченко сменил Ворсклу на Металлист 1925, Мельник присоединился к Вересу
Европа16:22
Мбаппе: Многие игроки, сформировавшие историю футбола покинули Европу. Наступит и моя очередь
Европа16:20
Будущий соперник Шахтера по Лиге Европы объявил о продаже защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK