"Всегда вами восхищался": Гризманн обратился к Арагонесу в видео о рекорде Атлетико

В матче полуфинала Суперкубка Испании против Реала (3:5) форвард Атлетико Антуан Гризманн отметился голом, который позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Спустя несколько дней француз в социальных сетях опубликовал видео, где он ночью сидит напротив статуи Луиса Арагонеса возле Цивитас Метрополитано.

Гризманн выдал монолог, обращаясь к Арагонесу, которому ранее и принадлежал бомбардирский рекорд "матрасников".

"Я никогда не предполагал, что у меня будет такой разговор. Я просто обещаю вам, что всегда восхищался вами".

"Когда ты приезжаешь сюда (в Атлетико), все говорят о вас, ваших фразах, ценностях, эмблеме… И фанаты невероятны в том, как они поддерживают наших игроков и как сильно они вас любят".

"Вы, должно быть, поняли, что дух Кальдерона здесь (в Метрополитано), потому что здесь находятся те, кто никогда не терпит неудач".

"Вы уже были легендой, когда играли. Время покажет, буду ли я тоже (легендой). Но я точно знаю, что мы оба будем фанатами Атлетико на всю жизнь".

Lo que sí tengo claro es que los dos seremos atléticos de por vida.



🎥 @henryquerales_ pic.twitter.com/vqqvQNlC4m — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 15, 2024

Ранее стало известно, что Атлетико предложил новый контракт другой легенде клуба, Коке, но со значительным сокращением зарплаты.

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