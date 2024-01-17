Атлетико предлагает Коке новый контракт с более чем вдвое меньшей зарплатой

Вот так руководство "матрасников" благодарит своего капитана за многолетнюю службу.

По окончанию нынешнего сезона капитан Атлетико Коке рискует стать свободным агентом. Многолетний лидер "матрасников" хотел бы продлить контракт с клубом, в котором он провел всю свою карьеру.

Как сообщает Cadena Ser, это желание обоюдное. Атлетико предложил 32-летнему испанцу новое соглашение.

Однако оно предусматривает значительное сокращение зарплаты - клуб хочет, чтобы игрок согласился на, примерно, 60%-ое сокращение. По нынешнему контракту Коке зарабатывает 300 тысяч евро в неделю.

Сам игрок надеется, что ему будут предложены более приемлемые условия, которые устроят обе стороны переговоров.

Ранее стало известно, что игрок другого мадридского клуба, Андрей Лунин, хочет подписать новый контракт с Реалом.

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