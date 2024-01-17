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Футбол

Атлетико предлагает Коке новый контракт с более чем вдвое меньшей зарплатой

Вот так руководство "матрасников" благодарит своего капитана за многолетнюю службу.
Сегодня, 15:05
Коке / Getty Images
Коке / Getty Images

По окончанию нынешнего сезона капитан Атлетико Коке рискует стать свободным агентом. Многолетний лидер "матрасников" хотел бы продлить контракт с клубом, в котором он провел всю свою карьеру.

Как сообщает Cadena Ser, это желание обоюдное. Атлетико предложил 32-летнему испанцу новое соглашение.

Однако оно предусматривает значительное сокращение зарплаты - клуб хочет, чтобы игрок согласился на, примерно, 60%-ое сокращение. По нынешнему контракту Коке зарабатывает 300 тысяч евро в неделю.

Сам игрок надеется, что ему будут предложены более приемлемые условия, которые устроят обе стороны переговоров.

Ранее стало известно, что игрок другого мадридского клуба, Андрей Лунин, хочет подписать новый контракт с Реалом.

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