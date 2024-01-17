Лунин хочет подписать с Реалом новый контракт

За счет своих успешных выступлений в нынешнем сезоне Андрей Лунин обратил на себя внимание некоторых топовых клубов Европы, в том числе Баварии.

И несмотря на то, что раньше появлялась информация о желании 24-летнего украинца покинуть Реал, истинная ситуация может оказаться совершенно другой.

Как сообщает The Athletic, Лунин желает продлить контракт с Реалом. Однако при этом также сообщается, что мадридский клуб пока что не предлагал вратарю сборной Украины новую сделку.

Отметим, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Андрей Лунин присоединился к Реалу летом 2018 года, перейдя из луганской Зари за 8,5 миллиона евро. После некоторых аренд он стал дублером Тибо Куртуа в Мадриде.

Читай также: Челси предложили подписать Бензема, Фирмино или Митровича

За это время он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, пропустив 26 голов и 9 раз отстояв на "ноль".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!