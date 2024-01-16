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Лунин попал в сферу интересов Баварии

Мюнхенцы хотели бы видеть украинца в своем составе в следующем сезоне.
Сегодня, 13:36
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин может перебраться в чемпионат Германии.

Как сообщает издание Ok Diario, услугами футболиста заинтересовалась Бавария. Мюнхенский клуб заинтересован в подписании украинца в следующем сезоне.

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Обсуждение этого трансфера состоится во время переговоров по переходу левого фулбека мюнхенцев Альфонсо Дэвиса в Реал. 

Отмечается, что Лунин готов сменить команду. Также к нему интерес проявляет Вильярреал, однако клуб не может приобрести игрока в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах за Реал, в пяти из них он не пропустил ни одного гола, а в общей сложности в его ворота было забито 7 мячей.

Ранее сообщалось, что Андрей выиграл седьмой трофей в Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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