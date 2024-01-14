Лунин выиграл седьмой трофей в Реале
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин стал победителем Суперкубка Испании-2023/2024. "Сливочные" в финале мини-турнира обыграли Барселону со счетом 4:1.
Для украинского стража ворот это седьмой официальный трофей, который он выиграл в составе испанской команды.
Трофеи Лунина в Реале:
• Суперкубок Испании (2022, 2024);
• чемпионат Испании (2022);
• кубок Испании (2023);
• Лига чемпионов (2022);
• Суперкубок УЕФА (2022);
• Клубный чемпионат мира (2022).
Напомним, что Андрей также является чемпионом мира среди 20-летних вместе со сборной Украины.
В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах за Реал, в пяти из них он не пропустил ни одного гола, а в общей сложности в его ворота было забито 7 мячей.
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