Лунин выиграл седьмой трофей в Реале

Украинский вратарь второй раз победил в Суперкубке Испании.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин стал победителем Суперкубка Испании-2023/2024. "Сливочные" в финале мини-турнира обыграли Барселону со счетом 4:1.

Для украинского стража ворот это седьмой официальный трофей, который он выиграл в составе испанской команды.

Трофеи Лунина в Реале:

• Суперкубок Испании (2022, 2024);

• чемпионат Испании (2022);

• кубок Испании (2023);

• Лига чемпионов (2022);

• Суперкубок УЕФА (2022);

• Клубный чемпионат мира (2022).

Напомним, что Андрей также является чемпионом мира среди 20-летних вместе со сборной Украины.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах за Реал, в пяти из них он не пропустил ни одного гола, а в общей сложности в его ворота было забито 7 мячей.

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