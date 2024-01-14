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Лунин выиграл седьмой трофей в Реале

Украинский вратарь второй раз победил в Суперкубке Испании.
Вчера, 23:03
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин стал победителем Суперкубка Испании-2023/2024. "Сливочные" в финале мини-турнира обыграли Барселону со счетом 4:1.

Для украинского стража ворот это седьмой официальный трофей, который он выиграл в составе испанской команды.

Трофеи Лунина в Реале:

•  Суперкубок Испании (2022, 2024);
•  чемпионат Испании (2022);
•  кубок Испании (2023);
•  Лига чемпионов (2022);
•  Суперкубок УЕФА (2022);
•  Клубный чемпионат мира (2022).

Напомним, что Андрей также является чемпионом мира среди 20-летних вместе со сборной Украины.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах за Реал, в пяти из них он не пропустил ни одного гола, а в общей сложности в его ворота было забито 7 мячей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Андрей Лунин

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