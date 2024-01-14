Реал - Барселона: обзор и результат матча Суперкубка Испании
В финале Суперкубка Испании состоялось Эль-Классико между Реалом и Барселоной.
Обычно, в матчах между двумя этими командами ожидается упорная борьба, но в этот раз зрители ее не увидели. Уже в первые минуты матча Винисиус оформил дубль.
Чуть позже ему ответил Левандовски, однако, еще до перерыва бразилец записал на свой счет хэт-трик и вернул "сливочным" комфортный перевес в счете.
Во втором тайме позиции "сине-гранатовых" не стали лучше, а лишь наоборот. Соотечественник Винисиуса Родриго Гоэс довел счет до разгромного, а еще спустя несколько минут Рональд Араухо был преждевременно отправлен в раздевалку за вторую желтую.
Таким образом, коллектив Карло Анчелотти уверенно завоевал первый трофей в сезоне.
Отметим, что Суперкубок проводился по формату "финал четырех". В полуфинале Реал одолел Атлетико, а Барселона победила Осасуну.
Статистика матча Суперкубка Испании Реал - Барселона
Реал - Барселона 4:1
Голы: Винисиус, 7, 10, 39, Родриго, 64 - Левандовски, 33
xG: 3.07 - 1.11
Удары: 18 - 11
Удары в створ: 9 - 7
Владение мячом: 49% - 51
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