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Так Лунин или Кепа? Анчелотти снова поменял решение насчет вратарей

Никто не может понять логику итальянца.
Сегодня, 00:34
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал разгромил Барселону со счетом 4:1 в финале Суперкубка Испании.

Стоит отметить, что одним из лучших игроков поединка стал Андрей Лунин, который совершил шесть сейвов. 

Несколькими днями ранее появилась информация, что главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти решил вопрос с вратарями: Лунин будет играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а Кепа Аррисабалага - в кубке и Суперкубке Испании.

Однако после финала Суперкубка итальянец, который доверил Андрею место в старте, сообщил, что Кепа вскоре вернется в рамку ворот Реала.

"Это была игра для Лунина, но Кепа вернется в Ла Лиге", - цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, что за счет победы в Суперкубке Испании над Барселоной Андрей Лунин завоевал свой седьмой трофей в составе мадридского Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

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