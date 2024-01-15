Так Лунин или Кепа? Анчелотти снова поменял решение насчет вратарей

Никто не может понять логику итальянца.

Мадридский Реал разгромил Барселону со счетом 4:1 в финале Суперкубка Испании.

Стоит отметить, что одним из лучших игроков поединка стал Андрей Лунин, который совершил шесть сейвов.

Несколькими днями ранее появилась информация, что главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти решил вопрос с вратарями: Лунин будет играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а Кепа Аррисабалага - в кубке и Суперкубке Испании.

Однако после финала Суперкубка итальянец, который доверил Андрею место в старте, сообщил, что Кепа вскоре вернется в рамку ворот Реала.

"Это была игра для Лунина, но Кепа вернется в Ла Лиге", - цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Ancelotti, sobre la portería del Real Madrid.



💬 "Era un partido para Lunin, en liga volverá Kepa". pic.twitter.com/00jxADt0JY — Relevo (@relevo) January 14, 2024

Напомним, что за счет победы в Суперкубке Испании над Барселоной Андрей Лунин завоевал свой седьмой трофей в составе мадридского Реала.

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