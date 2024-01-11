Лунин станет основным голкипером Реала сразу в двух турнирах

Украинец выиграл борьбу за место в составе.

Голкипер Андрей Лунин станет основным голкипером Реала. Об этом сообщает издание Madrid Xtra.

Тренерский штаб оценил и сопоставил выступления украинца с Кепо Аррисабалагой и принял решение оставить на воротах в главных турнирах Лунина. Речь идет о Ла Лиге и Лиге чемпионов.

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Таким образом, Кепа будет защищать ворота "сливочных" лишь в Кубке Испании. Испанец находится в аренде до лета.

Напомним, действующий контракт украинского голкипера с Реалом истекает уже в июне этого года. Стороны пока не спешат продлевать сотрудничество.

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