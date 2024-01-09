"Легенда": Лунин похвастался встречей с экс-звездой Реала
Украинец увидился с бразильской иконой.
Мадридский Реал продолжает готовиться к матчу с Атлетико, с которым сыграет в Суперкубке Испании.
Тренировку "сливочных" посетил бывший футболист мадридцев Марсело.
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Легендарный защитник встретился с бывшими одноклубниками, обнялся и тепло пообщался.
Голкипер Реала Андрей Лунин опубликовал фото с бразильцем в Instagram, написав: "Легенда".
Ранее Криштиану Роналду показал свой "стальной" пресс в 38 лет.
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