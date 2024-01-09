"Легенда": Лунин похвастался встречей с экс-звездой Реала

Мадридский Реал продолжает готовиться к матчу с Атлетико, с которым сыграет в Суперкубке Испании.

Тренировку "сливочных" посетил бывший футболист мадридцев Марсело.

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Легендарный защитник встретился с бывшими одноклубниками, обнялся и тепло пообщался.

Голкипер Реала Андрей Лунин опубликовал фото с бразильцем в Instagram, написав: "Легенда".

Ранее Криштиану Роналду показал свой "стальной" пресс в 38 лет.

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