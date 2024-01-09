Голый торс и соблазнительная фигура: Роналду похвастался объятием с Джорджиной
Португалец наслаждается времением с возлюбленной.
Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.
Форвард саудовского клуба добавил фото с отдыха, который он проводит со своей невестой Джорджиной Родригес.
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Португалец показал свой пресс, а Родригес показала свою фигуру.
"Родственная душа", - написал Роналду.
Напомним, Роналду стал обладателем недвижимости на "Острове миллиардеров".
Ранее сообщалось, что футболист Динамо сделал предложение своей девушке.
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