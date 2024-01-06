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Роналду стал обладателем недвижимости на "Острове миллиардеров"

Португалец обзавелся очередным домом.
Сегодня, 12:22
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду инвестировал в роскошную недвижимость на острове Джумейра Бэй в Дубае, известном как "Остров миллиардеров".

По данным порталов Record.pt и Bloomberg Línea, португальский футболист планирует получить ключи от своего нового имущества в текущем году.

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Хотя конкретные детали стоимости и назначения недвижимости пока не разглашаются, известно, что она оценивается в десятки миллионов евро.

Отметим, название "Остров миллиардеров" произошло из-за того, что на нем крайне высокая концентрация миллиардеров, превосходящая любое другое место в Арабских Эмиратах.

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