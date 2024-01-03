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Джорджина посетила музей Роналду на Мадейре

Известная модель поделилась впечатлениями от увиденного.
Сегодня, 12:24
Джорджина и Роналду / Getty Images
Джорджина и Роналду / Getty Images

Возлюбленная форварда Ан-Насра Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила музей, посвященный своему любимому.

На родном острове игрока Мадейре испано-аргентинская модель походила по месту, которое рассказывает всю историю футболиста, показывая его награды и успехи по ходу карьеры.

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Джорджина опубликовала несколько фотографий из музея, засняв немало интересных моментов и, конечно же, Золотой мяч.

Напомним, музей Роналду на Мадейре был официально открыт 15 декабря 2015 года.

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Джорджина посетила музей Роналду на Мадейре
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