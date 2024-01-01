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Довел до слез: Роналду подарил маме дорогостоящей подарок на день рождение

Португалец исполнил желание матери.
Сегодня, 12:55
Криштиану Роналду со своей мамой Долорес Авейру / Instagram
Криштиану Роналду со своей мамой Долорес Авейру / Instagram

В воскресенье, 31 декабря, свой день рождения отпраздновала мама Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру.

Португальский футболист прибыл на Мадейру, чтобы поздравить маму с праздником.

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Роналду подарил ей новый автомобиль - Porsche Cayenne. Женщина не сдержала эмоций, когда увидела авто.

Катя, сестра Криштиану, похвалила брата за его поступок.

"Если она счастлива, то это потому, что ее сын помнит о ней, а не из-за ценности подарка. Уважайте своего отца, свою мать и ваши дни на земле будут долгими".

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году.

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