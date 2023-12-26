Бабушки окружили: Неймар похвастался милыми фотографиями с новорожденной дочкой
Бразилец устроил праздник для своей дочери.
Нападающий сборной Бразилии и Аль-Хиляля Неймар опубликовал в Instagram милые фото со своей трехмесячной дочерью Мейви.
Звездный футболист был запечатлен вместе с дочерью, а также с ее матерью Бруной Бьянкарди.
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"Первое Рождество маленькой девочки! Очень балованная и сердитая на момент съемки. В любви к тебе, принцесса, нет недостатка", - написал Неймар.
Забавно, что бразилец также показал, как бабушки окружили девочку.
Ранее сообщалось, что бразильская модель объявила о расставании с Неймаром.
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