Бабушки окружили: Неймар похвастался милыми фотографиями с новорожденной дочкой

Бразилец устроил праздник для своей дочери.

Неймар с Бруной Бьянкарди и дочерью / instagram.com/neymarjr

Нападающий сборной Бразилии и Аль-Хиляля Неймар опубликовал в Instagram милые фото со своей трехмесячной дочерью Мейви.

Звездный футболист был запечатлен вместе с дочерью, а также с ее матерью Бруной Бьянкарди.

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"Первое Рождество маленькой девочки! Очень балованная и сердитая на момент съемки. В любви к тебе, принцесса, нет недостатка", - написал Неймар.

Источник: instagram.com/neymarjr

Источник: instagram.com/neymarjr

Забавно, что бразилец также показал, как бабушки окружили девочку.

Источник: instagram.com/neymarjr

Ранее сообщалось, что бразильская модель объявила о расставании с Неймаром.

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