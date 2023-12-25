Увага для Магуайра і голи для Мудрика: що спортсмени побажали на Різдво?

ISPORT пофантазував, які бажання могли загадати на Різдво українські та світові спортсмени.

В багатьох країнах світу саме сьогодні, 25 грудня, святкують Різдво Христове. В цей день прийнято загадувати бажання, які обов'язково мають здійснитися.

ISPORT спробував уявити, як виглядали б бажання різних спортсменів в цей святковий день.

Головна тема останніх днів в футболі - це звісно Суперліга, яку дуже сильно намагаються протиснути два іспанські клуби.

А ось до цього був інший футбольний скандал, пов'язаний з ставками на спорт у виконанні деяких футболістів.

А тепер перейдем до більш приємного. Ось наприклад нападник збірної України переживає чи не найкращі часи в кар'єрі.

Інший український футболіст вкотре пішов на Різдвяну перерву в статусі лідера чемпіонату.

А ось його партнер хоч і покращив ситуацію в останній час, але...

У "найхайповішого" українця також ніби покращується ситуація, та все ж хотілося б краще.

І як тут не згадати про одного з найталановитіших українських футболістів, яким цікавиться Ювентус?

А чому ж не подумати про володаря Золотого м'яча?

Ну якщо згадали Лео, то треба сказати і про того, хто волів би не згадувати його.

А тепер і того, хто напевне хотів би, щоб його взагалі не згадували.

І точно таким буде бажання одного з претендентів на Золотий м'яч цього сезону.

Не впевнені, чого хоче Лунін, а ось в українських фанатів бажання саме таке.

Ну і не тільки про футбол сьогодні говоритимемо.

Ось наприклад в чемпіона світу з боксу Олександра Усика бажання точно таке.

До речі, бажання його друга Василя Ломаченка немає, бо він Різдво святкуватиме не сьогодні.

Нагадаємо, що в новому році буде Олімпіада, на яку планують допустити "нейтральних" атлетів. Чого б точно не хотілося Ользі Харлан.

Одна з головних надій на Золото ОІ-2024 - Ярослава Магучіх. Її бажання теж можна передбачити.

Як і в Ярослави, поїде за ще однією медаллю й інша українка.

Останні роки все дуже не дуже в нашому біатлоні, тому в біатлоністів точно подібні бажання.

А таке бажання у всіх справжніх українців.

Зі святом, дорогі читачі. Зичимо вам миру та здоров'я.

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