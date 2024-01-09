iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В 38 лет: Роналду показал свой "стальной" пресс, проводя тренировку

Португалец идеальный пример для подражания.
Сегодня, 10:32
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.

38-летний футболист добавил фото и видео своей тренировки.

Читай также: Голый торс и соблазнительная фигура: Роналду похвастался объятием с Джорджиной

Роналду имеет невероятную физическую готовность, чему могут позавидовать большинство спортсменов мира.

В текущем сезоне Роналду провел за Ан-Наср 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал 11 голевых передач.

Ранее Месси похвастал накачанным торсом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

Статьи по теме

Голый торс и соблазнительная фигура: Роналду похвастался объятием с Джорджиной Голый торс и соблазнительная фигура: Роналду похвастался объятием с Джорджиной
Роналду стал обладателем недвижимости на "Острове миллиардеров" Роналду стал обладателем недвижимости на "Острове миллиардеров"
Экс-защитник Манчестер Юнайтед: Жаль, что Роналду ушел при таких обстоятельствах Экс-защитник Манчестер Юнайтед: Жаль, что Роналду ушел при таких обстоятельствах
"Черное совершенство": Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа "Черное совершенство": Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины
Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Бокс11:34
"Черное совершенство": Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа
Украина11:14
Суперлига: БИПА – Прикарпатье-Говерла, Политехника-Галичина – Ровно
НБА11:10
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Грина и блок-шот Смита возглавили рейтинг
НБА11:05
Халибертон получил травму ноги в матче против Бостона
Бокс10:55
"Он ненавидит проигрывать": Леннокс Льюис оставил грозное послание Фьюри перед боем с Усиком
Теннис10:41
Марченко проиграл боснийцу в квалификации Australian Open-2024
Другие страны10:32
В 38 лет: Роналду показал свой "стальной" пресс, проводя тренировку
Европа10:24
Тоттенхэм договорился с Дженоа о трансфере защитника сборной Румынии
Европа10:10
Рома и Фулхэм сражаются за центрбека Атлетико
Бокс10:02
"Кролик и жираф": Леннокс Льюис забавно высказался о бое Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK