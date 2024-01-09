В 38 лет: Роналду показал свой "стальной" пресс, проводя тренировку

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.

38-летний футболист добавил фото и видео своей тренировки.

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Роналду имеет невероятную физическую готовность, чему могут позавидовать большинство спортсменов мира.

В текущем сезоне Роналду провел за Ан-Наср 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал 11 голевых передач.

Ранее Месси похвастал накачанным торсом.

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