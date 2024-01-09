В 38 лет: Роналду показал свой "стальной" пресс, проводя тренировку
Португалец идеальный пример для подражания.
Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.
38-летний футболист добавил фото и видео своей тренировки.
Читай также: Голый торс и соблазнительная фигура: Роналду похвастался объятием с Джорджиной
Роналду имеет невероятную физическую готовность, чему могут позавидовать большинство спортсменов мира.
В текущем сезоне Роналду провел за Ан-Наср 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал 11 голевых передач.
Ранее Месси похвастал накачанным торсом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!