Лео не вылезает из спортзала? Месси похвастал накачанным торсом
Аргентинец в потрясающей форме.
Лионель Месси поделился очередным снимком из спортазала.
Складывается ощущение, что аргентинец проводит почти все межсезонье в спортзале. Фотографии с Лео и его партнершой оттуда появляются очень часто.
Как раз на последней, которую Месси опубликовал в сторис, можно увидеть какого прогресса достиг аргентинец.
Кроме того, стоит отметить, что Антонелла Рокуццо также находится в потрясающей форме.
Ранее также сообщалось, что Месси пытается перетащить еще одного друга в Интер Майами.
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