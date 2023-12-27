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Лео не вылезает из спортзала? Месси похвастал накачанным торсом

Аргентинец в потрясающей форме.
Вчера, 23:35
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси поделился очередным снимком из спортазала.

Складывается ощущение, что аргентинец проводит почти все межсезонье в спортзале. Фотографии с Лео и его партнершой оттуда появляются очень часто.

Как раз на последней, которую Месси опубликовал в сторис, можно увидеть какого прогресса достиг аргентинец.

Кроме того, стоит отметить, что Антонелла Рокуццо также находится в потрясающей форме.

Источник: instagram.com/leomessi

Ранее также сообщалось, что Месси пытается перетащить еще одного друга в Интер Майами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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